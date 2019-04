Von dpa

Berlin (dpa) - Model Sophia Thomalla ist der Liebe wegen an den Bosporus gezogen. Ihr Freund, Fußballtorwart Loris Karius, ist vom FC Liverpool an Besiktas Istanbul ausgeliehen. «Loris kann wegen des Trainings und der Spiele kaum nach Deutschland kommen», sagte Thomalla der «Bild». Da müsse sie als Spielerfrau Abstriche machen. Die Türkei sei wunderschön, es gebe tolle Restaurants und nette Menschen. Ihr Aufenthaltsstatus sei für ein Jahr gültig. «Dann werden wir weitersehen. Es kommt darauf an, wie lange Loris hier spielt.»