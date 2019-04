Von dpa

Baku (dpa) - Ferrari-Star Sebastian Vettel glaubt im vierten Grand Prix der Formel-1-Saison in Aserbaidschans Hauptstadt Baku an seinen ersten Sieg. Vettel geht heute als Dritter in das Rennen und sieht nach einer durchwachsenen Qualifikation noch Steigerungspotenzial. Vor ihm haben Polesetter Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton die besten Aussichten auf den nächsten Erfolg. Die beiden Mercedes-Fahrer hatten in den drei bisherigen Rennen jeweils die Plätze eins und zwei belegt.