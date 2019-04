Von dpa

Berlin (dpa) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Parteiführung zu einer Klausurtagung nach der Europawahl Ende Mai eingeladen. Dies kündigte Kramp-Karrenbauer während einer Vorstandssitzung in Berlin an, wurde aus CDU-Kreisen bestätigt. Nach dpa-Informationen wird die Klausur am 2. und 3. Juni in Berlin stattfinden. Es gehe um den Umgang mit den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung. Außerdem solle die Fortschreibung des Arbeitsprogramms des Bundesvorstands Thema sein. Außerdem dürfte es auch um die Konsequenzen aus der Europawahl für die CDU gehen.