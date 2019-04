Von dpa

Nowoschachtinsk (dpa) - Russland hat damit begonnen, Pässe an ukrainische Staatsbürger auszugeben. In Nowoschachtinsk im Gebiet Rostow öffnete das Zentrum für die Ausgabe russischer Pässe an Bürger der selbst ernannten Luhansker Volksrepublik im Testbetrieb. Das sagte der Migrationsdienst des russischen Innenministeriums laut Agentur Interfax. Erst einmal erhielten Funktionäre des Gebiets die russischen Pässe. Ein Erlass von Kremlchef Wladimir Putin soll es Ukrainern aus der Region Luhansk und der Volksrepublik Donezk leichter machen, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen.