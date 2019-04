Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Dem Dax ist nach der guten Entwicklung der vergangenen Monate erst einmal die Puste ausgegangen. So schloss der deutsche Leitindex am Dienstag lediglich 0,13 Prozent im Plus bei 12 344,08 Punkten. Die Bilanz für den April ist mit plus 7,10 Prozent aber deutlich besser. Der Kurs des Euro legte zu: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1218 US-Dollar fest.