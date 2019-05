Von dpa

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München hat zum 19. Mal den DFB-Pokal gewonnen und sich damit das Double aus Meisterschaft und Cup gesichert. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac besiegte RB Leipzig am Abend im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 3:0. Robert Lewandowski brachte die Bayern in der 29. Minute mit einem technisch anspruchsvollen Kopfball in Führung. Kingsley Coman erzielte zwölf Minuten vor Schluss den zweiten Münchner Treffer. Lewandowski machte mit seinem zweiten Treffer in der 85. Minute endgültig alles klar.