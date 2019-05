Von dpa

Aschaffenburg (dpa) - Fast 40 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin in Aschaffenburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der heute 56-Jährige steht im Verdacht, das 15-jährige Mädchen im Schlosspark der unterfränkischen Stadt ermordet zu haben. Der Mann habe das Mädchen als damals 17-Jähriger gekannt, teilte die Polizei mit. Er sitze seit Mitte Mai in Untersuchungshaft. Der Mann soll das Mädchen sexuell missbraucht und dann ermordet sowie über eine Brüstung 15 Meter in die Tiefe geworfen haben, sagte ein Polizeisprecher.