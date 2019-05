Von dpa

Verona (dpa) - Der britische Pop-Superstar Elton John hat bei einem Konzert im italienischen Verona seinem Ärger über den Brexit Luft verschafft. «Ich habe Politiker so satt, vor allem britische Politiker. Ich habe den Brexit satt. Ich bin ein Europäer. Ich bin kein dummer, kolonialer, imperialistischer, englischer Idiot», sagte der 72-Jährige. «Ich schäme mich für das, was mein Land getan hat. Es hat die Leute auseinandergerissen.» John hat sich mehrfach kritisch über den geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der EU geäußert - wenn auch nicht so drastisch wie beim Verona-Konzert.