Von dpa

Berlin (dpa) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat Zweifel, ob die große Koalition in Berlin über das Jahresende hinaus Bestand hat. Der CDU-Vize sagte dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH am Rande des Hessenfestes in Berlin: Ende des Jahres halte er für möglich. Aber er würde das im Moment mal 50:50 sehen. Bouffier betonte, nach dem geplanten SPD-Parteitag könne man genauer sagen, ob die Koalition zum Jahresende Geschichte sei oder sich noch einmal aufraffe. Er habe Zweifel, ob die Sozialdemokratie nochmal die Kraft aufbringe, sagte Bouffier.