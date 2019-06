Von dpa

Köln (dpa) - Der 14-jährige Comedian Carl Josef begeistert mit Scherzen über seine Behinderung gerade das Netz. In einer Episode der Online-Comedy-Sendung «NightWash» von Anfang Juni trat der Jugendliche, der an einer voranschreitenden Muskelschwäche leidet, als jüngster Live-Act in der Geschichte der Sendung auf. Der bei YouTube veröffentlichte Clip seines Auftritts wurde bereits mehr als 1,3 Millionen Mal geklickt. Mit Goldkette, Turnschuhen und Baseballcap spricht Carl knappe zehn Minuten über seinen Alltag im Rollstuhl, über die Schule oder seinen Umgang mit Mädchen.