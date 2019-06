Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Angesichts der zugespitzten Lage im Nahen Osten haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt das Risiko gescheut. Der Dax hatte am großen Verfallstag an den Terminbörsen - dem Hexensabbat - zwar zwischenzeitlich im Plus gelegen. Am Ende gab der deutsche Leitindex um 0,13 Prozent auf 12 339,92 Punkte nach. Der Kurs des Euro legte zu: Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1316 US-Dollar fest.