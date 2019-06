Von dpa

Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will Deutschland und Europa beim Bau von Elektroautos international vorne sehen. «Es wird nur eine Lösung geben, wenn wir auch Weltmeister werden im Bau von umweltfreundlichen, nachhaltigen Fahrzeugen, mit denen wir unsere CO2-Klimaziele erreichen können», sagte der CDU-Politiker im ARD-«Morgenmagazin» vor einem Spitzentreffen zur Zukunft der Mobilität in Berlin. Regierungschefin Angela Merkel, mehrere Minister und die Spitzen von Union und SPD wollen am Abend mit Managern der Autokonzerne und Gewerkschaftern zusammenkommen.