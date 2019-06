Von dpa

Berlin (dpa) - Die Deutschen haben der Bundesregierung zur Sommerpause ein durchwachsenes Zeugnis ausgestellt. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die «Bild am Sonntag» gaben die Befragten dem Kabinett für seine bisherigen Leistungen im Schnitt eine «4 plus». Beliebtestes Regierungsmitglied bleibt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auf Platz zwei in der Kabinettsliste schafft es Außenminister Heiko Maas. Auf Platz drei kommt Entwicklungsminister Gerd Müller als beliebtester CSU-Minister.