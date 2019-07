Von dpa

Berlin (dpa) - Die Bundesminister Seehofer, Giffey und Klöckner stellen heute die Handlungsempfehlungen der Kommission «Gleichwertige Lebensverhältnisse» vor. Die Hauptprobleme sind schon lange bekannt: In manchen Dörfern kommt nur zwei Mal pro Tag der Bus. Der nächste Arzt ist viele Kilometer entfernt. Unter anderem im Ruhrgebiet ächzen Kommunen unter der Last ihrer alten Schuldenberge. Seehofer, der dafür im Innenministerium eigens eine Abteilung «Heimat» gegründet hat, will die Misere beenden. In abgehängten Regionen sollen unter anderem Bundesbehörden und Forschungsinstitute angesiedelt werden.