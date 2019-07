Von dpa

Magdeburg (dpa) - Die Magdeburgerin Philline Dubiel-Hahn ist in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt zur «Miss Deutschland» gekürt worden. Die 19 Jahre alte Studentin und begeisterte Tänzerin habe sich gegen ein Dutzend Konkurrentinnen aus ganz Deutschland durchgesetzt, teilte der Veranstalter mit. Sie werde Deutschland am 21. Dezember in Neu Delhi bei der «Miss Intercontinental»-Wahl vertreten. Nicht zu verwechseln ist die «Miss Deutschland» mit der «Miss Germany», die von einer anderen Agentur gekürt wird.