Berlin (dpa) - Ein Radfahrer ist in Berlin-Spandau von einem Lastwagen überfahren und getötet worden. Der 82-Jährige sei am Morgen von dem LKW erfasst worden und noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei am Abend mit. Unklar sei, ob der Lastwagenfahrer den Unfall bemerkt habe. Die Polizei sucht Zeugen des Zusammenstoßes und bittet auch den LKW-Fahrer, sich bei den Beamten zu melden. Es kommt in Berlin immer wieder zu schweren Unfällen zwischen Radfahrern und Lastwagen, vor allem beim Abbiegen. 2018 wurden durch Abbiegeunfälle 1553 Radfahrer verletzt und 4 getötet.