Von dpa

Grabenstetten (dpa) - Auf der Schwäbischen Alb bemühen sich Retter um die Bergung zweier in einer Höhle eingeschlossener Männer. Der Einsatzleiter der Malteser Höhlenrettung an der Falkensteiner Höhle in Grabenstetten, Jens Hornung, kritisierte den verantwortlichen Höhlenführer. Der Guide aus der Region war den Angaben zufolge trotz steigenden Wassers mit einem Kunden in die Höhle eingestiegen. «Da kommt man als Profi nicht drauf», sagte Hornung. Die steigenden Wassermassen hatten den beiden Höhlengängern in Baden-Württemberg am Abend den Rückweg ins Freie abgeschnitten.