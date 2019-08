Von dpa

Berlin (dpa) - Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet ein Burka-Verbot wie in den Niederlanden. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich 54 Prozent «voll und ganz» sowie weitere 20 Prozent «eher» für ein Verbot der Vollverschleierung in öffentlichen Gebäuden aus. In den Niederlanden war gestern ein Gesetz über das «Verbot auf gesichtsbedeckende Kleidung» in Kraft getreten. Es gilt in öffentlichen Gebäuden wie in Ämtern, Krankenhäusern, Schulen und im öffentlichen Nahverkehr.