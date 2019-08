Von dpa

Wacken (dpa) - Zum zweiten Mal seit Beginn des Wacken-Festivals ist das Gelände in der schleswig-holsteinischen Gemeinde wegen Unwetters teilweise geräumt worden. Das Bühnenprogramm pausiere, weil ein Gewitter im Anmarsch sei, teilten die Veranstalter mit. Das Infield, also der Bereich, in dem die Konzerte stattfinden, werde geräumt. Die Besucher sollten sich, wenn möglich, in ein Auto setzen und warten, bis das Gewitter vorbeigezogen sei. Bereits am Mittwoch wurde ein Teil des Geländes wegen eines Gewitters vorübergehend gesperrt.