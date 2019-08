Von dpa

Cottbus (dpa) - Titelverteidiger Bayern München hat die Pflichtaufgabe beim FC Energie Cottbus gelöst und steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Die Bayern setzten sich am Abend mit 3:1 beim Regionalligisten durch. Robert Lewandowski erzielte den Führungstreffer nach einer guten halben Stunde, Kingsley Coman und Leon Goretzka erzielten in der zweiten Halbzeit die weiteren Bayern-Tore. Für Cottbus traf Berkan Taz in der Nachspielzeit per Foulelfmeter. Die anderen Ergebnisse: Halle-Wolfsburg 3:5 nach Verlängerung, Rostock-Stuttgart 0:1, Karlsruher-Hannover 2:0.