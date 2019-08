Von dpa

Offenbach (dpa) - Das Wetter mit sommerlichen Temperaturen in Deutschland hält auch die kommenden Tage an. Die schlechte Nachricht: Regional kann es nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes auch zu Starkregen und Gewittern mit Sturmböen und Hagel kommen. Der Sonntag beginnt den Meteorologen zufolge mit viel Sonnenschein. In einem Streifen von Brandenburg über Sachsen-Anhalt, Hessen, Bayern und dem östlichen Baden-Württemberg würden die Wolken dann zunehmen und es könne örtlich heftige Regengüsse geben. Die Höchstwerte erreichen 27 bis 33 Grad, an den Küsten ein wenig kühler.