Von dpa

New York (dpa) - Nach zwei Wochen auf dem Atlantik steht die Ankunft der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg in New York kurz bevor. Am Morgen befanden sich die 16-Jährige und ihr Team auf der Rennjacht «Malizia» keine 100 Kilometer Luftlinie mehr von dem Hafen North Cove Marina in Manhattan entfernt. Das Boot war zu diesem Zeitpunkt jedoch deutlich langsamer unterwegs als zuvor. Das Team rechnete mit einer Ankunft am Nachmittag New Yorker Zeit - in Deutschland ist es dann zwischen 19.00 und 23.00 Uhr.