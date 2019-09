Von dpa

Berlin (dpa) - In der Vorsitz-Suche der SPD hat sich der frühere Parteichef Sigmar Gabriel hinter das Kandidatenduo Boris Pistorius und Petra Köpping gestellt. «Beide haben feste Wurzeln in der Kommunalpolitik, sind nah am Alltag der Menschen und deshalb gut geerdet. Das braucht die SPD jetzt und es wäre ein echter Neubeginn», sagte Gabriel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der frühere Außenminister stammt wie Landesinnenminister Pistorius aus Niedersachsen.