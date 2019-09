Von dpa

Washington (dpa) - Das amerikanische Außenministerium hat den geplanten Verkauf von 32 neuen US-Kampfjets an Polen genehmigt. Der Rüstungsdeal soll sich voraussichtlich auf umgerechnet rund 5,9 Milliarden Euro belaufen, teilte das Verteidigungsministerium in Washington mit. Die polnische Regierung will die Armee des Landes in den kommenden Jahren modernisieren und hatte Investitionen in Milliardenhöhe angekündigt.