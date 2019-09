Von dpa

Barcelona (dpa) - Vor einem mit Spannung erwarteten Urteil gegen zwölf Separatistenführer sind in der spanischen Region Katalonien Anhänger der Unabhängigkeit zu einer Massenkundgebung auf die Straße gegangen. «Ziel Unabhängigkeit» prangte in großen Lettern auf dem Rondell in der Mitte des Platzes Plaça d'Espanya in Barcelona. Die Polizei sprach von 600 000 Teilnehmern. In der Region Katalonien, wo etwa ein Sechstel der Einwohner Spaniens lebt, wird jedes Jahr am 11. September die «Diada» als Nationalfeiertag begangen.