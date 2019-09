Von dpa

Berlin (dpa) - Um Bürger zum Klimaschutz bei sich zu Hause zu motivieren, will die Union eine «Klimaprämie» als Steuernachlass für eigene Investitionen einführen. Bürger sollten bei klimafreundlichen Investitionen in die eigenen vier Wände, bei Investitionen für klimafreundliches Heizen oder in energieeffiziente Haushaltsgeräte Steuern sparen können, heißt es in einem Papier der Unionsfraktionsvizes Jung und Nüßlein. Gerade auch kleinere häusliche Investitionen zum Klimaschutz sollten so gefördert werden.