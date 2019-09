Von dpa

Berlin (dpa) - Union und SPD starten mit Signalen der Annäherung, aber ohne konkrete Festlegungen in die Woche der Entscheidung über ihr Milliardenpaket für mehr Klimaschutz. Zu Medienberichten über ein Volumen von etwa 40 Milliarden Euro bis 2023 hieß es am Wochenende in Koalitionskreisen, es gebe noch keine genaue Summe. Heute will die CDU-Spitze zunächst ihr Konzept für mehr Klimaschutz verabschieden. Die SPD plädiert seit langem für eine CO2-Steuer, die Union für einen Zertifikatehandel.