Von dpa

München (dpa) - In diesem Sommer standen die Deutschen häufiger und länger im Stau als noch im Jahr zuvor. Zwischen dem 21. Juni und dem 8. September zählte der ADAC insgesamt 594 Staus mit mehr als zehn Kilometern Länge. Das seien rund 16 Prozent mehr als 2018 gewesen. Die Ursache für die vielen Staus waren laut ADAC - wenig überraschend - zum einen das hohe Verkehrsaufkommen in der Ferienzeit, aber besonders auch die zahlreichen Baustellen. Am ersten Augustwochenende war die Belastung mit 78 Staus auf den Autobahnen besonders hoch. Alle Bundesländer hatten zu diesem Zeitpunkt Schulferien.