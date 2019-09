Von dpa

Berlin (dpa) - Die Telekom steht kurz vor dem Kauf der TV-Rechte für die Fußbal-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will das Unternehmen aber Sublizenzen verkaufen. Damit hätten auch ARD und ZDF die Chance, weiter Spiele des Wettbewerbs zu zeigen. Der Beschluss soll in den kommenden Tagen fallen. Bislang übertrugen ARD und ZDF die EM-Turniere.