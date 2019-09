Von dpa

New York (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die Wutrede der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg vor den UN auf überraschende Weise kommentiert. Er twitterte: «Sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut. So schön zu sehen!». Dazu verlinkte er ein Video der Rede Thunbergs. Darin wirft die Schülerin sichtlich verärgert den Politikern vor, mit ihrer Trägheit in der Klimakrise die junge Generation verraten zu haben. Trump ist ein bekennender Klimawandel-Skeptiker.