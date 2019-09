Von dpa

Essen (dpa) - Beim Traditionskonzern Thyssenkrupp steht erneut ein Wechsel an der Führungsspitze an. Vorstandschef Guido Kerkhoff soll nach dem Willen maßgeblicher Aufsichtsräte nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder gehen. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats habe dem Aufsichtsrat empfohlen, mit Kerkhoff «Verhandlungen über eine zeitnahe Beendigung seines Vorstandsmandates aufzunehmen», wie das Unternehmen mitteilte. Aufsichtsratschefin Martina Merz solle interimistisch als Vorsitzende in den Vorstand entsandt werden. Gründe für den ungewöhnlichen Schritt wurden zunächst nicht genannt.