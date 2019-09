Von dpa

New York (dpa) - Die Unsicherheit um eine mögliche Amtsenthebung des US-Präsidenten hat die Wall Street teils stark belastet. Nachdem der Dow Jones Industrial im frühen Handel noch von Entspannungssignalen im Handelsstreit mit China profitierte hatte, fiel der US-Leitindex am Ende um 0,53 Prozent auf 26 807 Punkte und knüpfte damit an seine in der Vorwoche erlittenen Verluste an. Der Euro profitierte unter anderem von guten Konjunkturdaten aus Deutschland sowie Frankreich und notierte zuletzt bei 1,1019 US-Dollar.