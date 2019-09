Von dpa

New York (dpa) - Die weltbekannte «Hello Kitty»-Katze soll künftig für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen werben. Mit Videos auf Youtube solle die Katzenfigur auf die Ziele aufmerksam machen, teilten die UN in New York mit. «"Hello Kitty" mit ihren zahlreichen Fans schließt sich unseren globalen Anstrengungen an, junge Menschen überall auf der Welt über die Nachhaltigkeitsziele zu informieren und darüber, warum sie sich dafür engagieren sollten, diese zu erreichen», sagte UN-Sprecherin Melissa Fleming. «Hello Kitty» ist eine in den 70er Jahren in Japan erfundene Comic-Figur.