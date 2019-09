Von dpa

Köln (dpa) - Nach dem Tod zweier Menschen durch vergiftete Glukose aus einer Kölner Apotheke dauern die Zeugenbefragungen der Angestellten an. «Wir vernehmen nach wie vor niemanden als Beschuldigten», sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft. Es sei weiterhin unklar, wie das toxische Mittel in den Glukosebehälter gelangt ist - weder Fahrlässigkeit noch Vorsatz seien auszuschließen. Eine Mutter und ihr per Kaiserschnitt geborener Säugling waren vor einer Woche gestorben, nachdem die 28-Jährige eine Glukose-Mischung aus der Apotheke eingenommen hatte.