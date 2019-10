Von dpa

Johannesburg (dpa) - Prinz Harry und Herzogin Meghan haben am letzten Tag ihrer Reise in Südafrika Graça Machel, die Witwe des ehemaligen Präsidenten und Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela, getroffen. Die 73-Jährige war in ihrem Heimatland Mosambik Politikerin und setzt sich heute stark für Bildung und Frauenrechte ein. Außerdem trafen sich der britische Prinz und die Herzogin mit Staatschef Cyril Ramaphosa und seiner Frau Tshepo Motsepe, denen sie ein Geschenk überreichten.