Von dpa

Amsterdam (dpa) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus warnt nach der Entscheidung der Welthandelsorganisation WTO über US-Strafzölle in Milliardenhöhe vor Unsicherheiten und Störungen in der gesamten Weltwirtschaft. «Airbus hofft daher, dass sich die USA und die EU auf eine Verhandlungslösung einigen werden», erklärte Airbus-Chef Guillaume Faury. Die USA dürfen wegen rechtswidriger EU-Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus Strafzölle auf EU-Importe in Milliardenhöhe verhängen. WTO-Schlichter genehmigten Vergeltungsmaßnahmen auf Waren im Wert von 7,5 Milliarden Dollar.