Von dpa

Washington (dpa) - Der von US-Präsident Donald Trump heftig kritisierte demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden will sich nicht weiter in die Defensive drängen lassen. «Sie werden mich nicht zerstören, und Sie werden meine Familie nicht zerstören», schrieb er auf Twitter. Er richtete sich damit an Trump und diejenigen, «die seinen Machtmissbrauch unterstützen». Bei der Präsidentschaftswahl 2020 werde er Trump wie eine Trommel schlagen. Joe Biden bewirbt sich als Präsidentschaftskandidat der Demokraten.