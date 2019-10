Von dpa

Korbach (dpa) - Im Fall des nordhessischen Wurstherstellers Wilke läuft heute das Ultimatum der Verbraucherorganisation Foodwatch ab. Diese hatte am Sonntagmittag einen Eilantrag an hessische Behörden gestellt, binnen maximal 48 Stunden die Namen der vom Rückruf betroffenen Produkte und Verkaufsstellen herauszugeben. Diese Forderung sehe man bisher nicht erfüllt, sagte Foodwatch-Sprecher Andreas Winkler auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ob der Klageweg Sinn macht, will Foodwatch noch prüfen. Waren von Wilke werden mit zwei Todesfällen in Südhessen in Verbindung gebracht.