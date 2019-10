Von dpa

Berlin (dpa) - Die E-Tretroller in Berlin stehen den Kunden auch im Winter zur Verfügung. «Wir stellen uns darauf ein, dass es im Winter weniger Nutzer werden, aber immer noch so viele, dass wir den Betrieb regulär aufrechterhalten», teilte ein Sprecher einer der größten Anbieter in Berlin, Tier, mit. Allerdings behalten sich die Firmen vor, den Service bei extremen Bedingungen abzuschalten. E-Scooter stehen unter anderem wegen zahlreicher Unfälle in der Kritik.