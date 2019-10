Von dpa

Gelsenkirchen (dpa) - Die Polizei hat ihm Rahmen des Revierderbys zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zwei Personen seien für die Dauer des Spiels in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei Gelsenkirchen nach Spielende mit. Vor der Partie sei in sechs Fällen Pyrotechnik gezündet, in drei weiteren seien Betäubungsmittel sichergestellt worden. Auch während der Partie war im Stadion mehrfach Pyrotechnik gezündet worden. Personen seien dabei aber nicht zu Schaden gekommen.