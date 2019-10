Von dpa

St. Leon-Rot (dpa) - Zwei Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei St. Leon-Rot in Baden-Württemberg schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein mit Gefahrgut beladener Lastwagen auf einen anderen Lkw auf, der wegen einer Panne auf dem Standstreifen hielt. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Aus dem auffahrenden Lastwagen liefen rund 2000 Liter Epoxidharz aus und versickerten im Erdreich. Die Erde muss laut Polizei an der Stelle wahrscheinlich ausgehoben werden.