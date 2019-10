Von dpa

Berlin (dpa) - Knapp ein Drittel der Eltern von Zwei- bis Achtjährigen in Deutschland vernachlässigt laut einer Studie das Vorlesen. 32 Prozent von insgesamt 700 befragten Müttern und Vätern geben an, ihrem Kind höchstens einmal pro Woche oder nie vorzulesen. Das geht aus der Vorlesestudie 2019 von Stiftung Lesen, der Wochenzeitung «Die Zeit» und der Deutsche Bahn Stiftung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Demnach lesen besonders Eltern mit niedriger Bildung zu selten vor.