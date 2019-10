Von dpa

Dortmund (dpa) - Der Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier nach dessen Sturz im Namen der gesamten Bundesregierung gute Besserung gewünscht. Steffen Seibert twitterte: «Was für ein Schreck. Wir alle in der Bundesregierung wünschen Ihnen von Herzen gute Besserung und freuen uns darauf, wenn Sie hoffentlich bald wieder mit voller Kraft für Ihre Themen kämpfen können.» Der 61-jährige CDU-Politiker Altmaier war am Vormittag beim Abgang von einer Bühne nach seiner Rede auf dem Digitalgipfel in Dortmund gestürzt und hatte sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen.