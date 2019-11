Von dpa

Zwickau (dpa) - Im Werk Zwickau läuft heute die Fertigung des ersten reinen Großserien-Elektroautos von Volkswagen an. Der ID.3 soll eine neu konzipierte Fahrzeugserie begründen, die auch das Massenpublikum anspricht und die Grundlage für weitere E-Modelle des Konzerns bildet. Zum Produktionsstart werden neben VW-Vorstandschef Herbert Diess Kanzlerin Angela Merkel sowie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erwartet. 2020 will Volkswagen in Zwickau rund 100 000 Fahrzeuge mit dem ‎Modularen Elektrobaukasten fertigen.