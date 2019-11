Von dpa

London (dpa) - Das britische Unterhaus entscheidet heute in London über die Nachfolge von Parlamentspräsident John Bercow. Zur Wahl stehen mehrere Kandidaten. Es wird solange in geheimer Wahl abgestimmt, bis ein Bewerber die absolute Mehrheit erhält. Bercow war seit 2009 «Speaker of the House of Commons». Der 56-Jährige wurde international durch seine markanten «Order»-Rufe bekannt. Im Streit um den geplanten EU-Austritt des Landes kritisierten vor allem Brexit-Hardliner den Politiker als parteiisch.