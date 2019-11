Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Passagiere der Lufthansa müssen zum Ende dieser Woche wieder mit Streiks der Flugbegleiter rechnen. Deren Gewerkschaft Ufo hat zu einem 48-Stunden-Ausstand bei der Lufthansa-Kerngesellschaft am Donnerstag und Freitag aufgerufen. So will sie das Unternehmen an den Verhandlungstisch zwingen. Betroffen seien alle LH-Abflüge in Deutschland, teilte die Gewerkschaft mit. Das Unternehmen will den Streik mit juristischen Mitteln stoppen. Gleichzeitig wird ein Sonderflugplan vorbereitet. Ufo kündigte zudem weitere Streikaufrufe bei anderen Flugbetrieben des Konzerns an.