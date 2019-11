Von dpa

Berlin (dpa) - Mit der Plastiktüte an der Ladenkasse soll bald Schluss sein: Die Bundesregierung will heute ein Verbot der Tragetaschen aus Kunststoff auf den Weg bringen. Bei dem Gesetzentwurf von Bundesumweltministerin Svenja Schulze geht es um die typischen Tüten, die man im Supermarkt oder anderen Geschäften beim Bezahlen bekommt und die in aller Regel inzwischen etwas kosten. Vom Verbot ausgenommen sind die besonders dünnen Tütchen etwa für Obst und Gemüse.