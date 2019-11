Von dpa

Bielefeld (dpa) - Eine geflohene 15-Jährige, die am Abend in Detmold ihren drei Jahre alten Halbbruder mit einem Messer getötet haben soll, wird weiter in der Region vermutet. Nach der Jugendlichen werde intensiv mit Streifenbeamten, Diensthunden und einem Hubschrauber gefahndet, sagte eine Polizeisprecherin. Der Junge wurde demnach am Abend von Angehörigen gefunden. Von der 15-Jährigen fehlte zunächst jede Spur.