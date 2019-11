Von dpa

Berlin (dpa) - Der Fußballstar Toni Kroos hat zu Akzeptanz gegenüber Einwanderern aufgerufen. Es gebe viele Menschen, die Hilfe brauchen, «und es gibt vor allem auch Menschen, die hierher kommen in unser Land, denen im Idealfall geholfen wird, aber denen es auch schon ganz oft reichen würde, einfach nur akzeptiert zu werden», sagte der Weltmeister von 2014 bei den «GQ Men of the year»-Awards in Berlin. «Und ich glaub, das ist 'ne Geschichte, ja das kriegen wir alle mit, das geht in die falsche Richtung», sagte Kroos und spielte damit auf zunehmende Ausländerfeindlichkeit an.