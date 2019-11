Von dpa

Berlin (dpa) - Der Bundestag stimmt heute abschließend über den Haushalt für das kommende Jahr ab. Die große Koalition will unter anderem mehr Geld für Klimaschutz, Soziales, Verteidigung sowie etwa Kitas und Schulen ausgeben. Der Haushalt sieht Rekordausgaben von 362 Milliarden Euro vor - 5,6 Milliarden mehr als in diesem Jahr. Trotz der sich etwas abschwächenden Konjunktur und weniger stark steigender Steuereinnahmen will Finanzminister Olaf Scholz erneut keine neuen Schulden machen - die schwarze Null soll weiter stehen.